Géant vert et Goldorak ferroviaire, le meilleur de l'Industrie c'est fou en 2022

Un géant minier qui carbure à l'hydrogène

Un monstre de métal de 220 tonnes, aux airs de Lego sous stéroïdes. Anglo American a mis au point le plus gros camion de transport minier au monde roulant à l’hydrogène, en fait un modèle diesel rétrofité. Il est doté d’une double motorisation : les piles à combustible délivrent une puissance de 800 kW et un pack batterie offre une capacité de 1,2 MWh. De quoi lui permettre de transporter 290 tonnes de charge utile. Ce tombereau doit rouler dans la mine de platine à ciel ouvert d’Anglo American à Mogalakwena (Afrique du Sud), économisant 900 000 litres de diesel par an et les émissions de polluants qui vont avec.

(Re)lire cet Industrie c'est fou

Au Japon, un robot géant transformé en cheminot

Pour effectuer des travaux de maintenance sur les lignes électriques à haute tension des chemins de fer, la compagnie japonaise JR West teste actuellement… un robot géant ! Relié à un chariot, ce monstre de métal peut opérer jusqu’à 10 mètres de hauteur et soulever des charges de 40 kg. Cette mécanisation servira notamment à atténuer les pénuries de personnel, mais aussi à améliorer la sécurité des salariés, qui risquent la chute ou l’électrocution. Les humains ne seront cependant pas évincés de sitôt : pour fonctionner, l’automate doit être contrôlé à distance par un employé muni d’un casque de réalité virtuelle et de manettes haptiques.

(Re)lire cet Industrie c'est fou