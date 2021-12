GB: Siemens renonce à contester en justice le contrat de trains remporté par Alstom et Hitachi

ZURICH (Reuters) - Siemens a renoncé à un recours en justice visant à empêcher l'attribution aux groupes Alstom et Hitachi d'un contrat d'une valeur de 2,3 milliards d'euros pour la fabrication et la maintenance de trains à grande vitesse dans le cadre du projet High Speed Two en Grande-Bretagne.