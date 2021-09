GazelEnergie va produire des carburants de synthèse à Gardanne avec l'Allemand Hy2gen

L’énergéticien GazelEnergie a annoncé le 17 septembre un projet de 400 millions d’euros pour produire de l’hydrogène vert et des carburants de synthèse pour le maritime et l’aérien avec l’Allemand Hy2gen à la centrale de Gardanne-Meyreuil, qui a dû fermer son unité charbon et commencé à licencier.