GazelEnergie revoit ses projets hydrogène vert post charbon à Gardanne et Saint-Avold

Octobre 2020. GazelEnergie et Storengy, filiale d’Engie, annoncent en fanfare s’associer pour développer la filière hydrogène en Moselle. Leur projet Emil’hy prévoit l’installation d’une unité de production d’hydrogène par électrolyse de 5 mégawatts (MW) en 2023, sur le site de la centrale à charbon Émile Huchet à Saint-Avold (Moselle), contrainte de fermer en mars 2022 en vertu de la loi énergie climat de novembre 2019. Dans un premier temps, cet hydrogène servira à décarboner la mobilité sur la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie, notamment en alimentant 15 bus hydrogène. Dans un second temps, la production d’hydrogène serait portée à plus de 50 MW pour alimenter l’industrie locale, mais aussi allemande et la mobilité verte du Luxembourg, en empruntant le futur réseau hydrogène MosaHyc de GRTGaz, avec un stockage dans une cavité saline du site de Storengy de Cerville (Meurthe-et-Moselle).