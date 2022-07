Gallus neutre en carbone d’ici à la fin de l’année

La neutralité carbone d’ici à la fin de l’année 2022 ! C’est l’objectif affiché par Gallus qui sera centenaire l’an prochain. S'il y parvient, le groupe suisse spécialisé dans la fabrication de presses pour l’impression d’étiquettes indique qu’il sera l’un des premiers sur son marché à afficher ce prestigieux label. Pour accompagner sa démarche, la filiale de Heidelberg se prévaut des conseils de Forliance. L’agence allemande, spécialisée dans les questions climatiques, l’aide notamment à compenser les émissions résiduelles issues de son processus de production. Gallus, qui a déjà obtenu la certification ISO 14001 sur les systèmes de management environnemental, a axé son projet sur l’amélioration de ses processus de production et les achats. Pour mémoire, l’entreprise fabrique des presses conventionnelles ou numériques rotatives et à laize étroite pour le secteur de l’étiquette et l’emballage, à Saint-Gall et à Herisau, en Suisse, où elle est située, et à Langgöns, en Allemagne. L’entreprise emploie 300 personnes dans le monde, dont plus de la moitié au siège de Saint-Gall, compte 1 250 clients et revendique une base installée de 3 800 presses.

Protocole de Kyoto

La première mission consiste à explorer la manière dont ces presses sont fabriquées et à calculer les émissions de carbone associées, par l’évaluation de chaque étape du processus de production, de la conception au conditionnement en passant par la sélection des matériaux et la consommation d’énergie. Le plan prévoit également de compenser les émissions de CO2 identifiées, en conformité avec le programme de compensation du protocole de Kyoto. En parallèle, une autre équipe s’occupe de la « décarbonation » de l’entreprise par l’amélioration de l’efficacité énergétique des locaux et le recours à des énergies renouvelables pour réduire les émissions des scopes 1 et 2.

Gallus s’est aligné sur le programme environnemental de sa maison mère, Heidelberg. L'outil, rodé, lui permet de prendre des décisions « réfléchies et éclairées » au niveau des achats, de la gestion de ses sites et pour tout ce qui concerne la conception et la fabrication de ses machines. « Chez Gallus, nous sommes conscients qu’il n’y a plus de temps à perdre et qu’il est primordial de faire de la durabilité notre priorité. Il est essentiel que nous trouvions une solution pour réduire notre impact environnemental, avec la même expertise, implication, méticulosité et rapidité que nous déployons pour nos solutions d’impression. Nous devons par ailleurs veiller à ce que nos clients et les marques en général aient la même confiance dans nos accréditations en matière de durabilité que dans tous les autres aspects de notre service », explique Dario Urbinati, directeur des ventes et des services.