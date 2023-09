Futamura augmente sa production de bioplastique

Spécialisé dans les films « cellulosiques », lire les films qui sont issus de la pâte à papier – en l’occurrence de l’eucalyptus –, Futamura annonce l’ouverture d’une ligne supplémentaire sur son principal site de production situé à Wigton, dans le nord de l’Angleterre (Royaume-Uni). Il partage cette usine, active depuis maintenant vingt ans, avec son ancien propriétaire, Innovia Films.

La ligne lui offrira 25% de capacités de production supplémentaires de NatureFlex, son produit phare, un film transparent métallisable utilisé dans le conditionnement de produits alimentaires et non alimentaires qui possède la particularité de se composter à la fois industriellement et à domicile, selon la demande qui est faite par les clients.

