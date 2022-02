Fusion nucléaire, des drones sous-marins pour l'armée française, destruction de 40 satellites pour SpaceX... Les cinq articles les plus lus de la semaine

1 - [L’instant tech] En écrasant le record d’énergie de fusion nucléaire produite, le réacteur européen Jet pave la voie d’Iter

Le réacteur européen Jet a annoncé mercredi 2 février avoir produit une énergie de fusion nucléaire record au sein d’un plasma stabilisé durant plusieurs secondes. Une performance qui reste encore éloignée de la production d’électricité, mais qui vient paver la voie du projet Iter au prix de profondes transformations de l’architecture du tokamak britannique.

2 - Après avoir raté le virage des drones aériens, l’armée française ne veut pas manquer celui des drones sous-marins

Les armées françaises vont s’équiper dès 2023 de drones et de robots télé-opérés pour être capables de mener des opérations de surveillance et d’agir à des profondeurs de 6 000 mètres. Le ministère des Armées veut développer une nouvelle filière nationale et disposer d’une offre souveraine dès 2025.

3 - [L'instant tech] SpaceX place-t-il ses satellites Starlink sur l’orbite de la mort ?

SpaceX a annoncé la destruction de 40 satellites en raison d’un orage géomagnétique. Un incident à 100 millions de dollars qui tient à son choix stratégique : placer temporairement les satellites sur une orbite très basse, où ils peuvent être soumis aux vents solaires.

4 - 1,14 million de doses du vaccin anti-Covid de Novavax attendues en France la semaine du 21 février

Le ministère des Solidarités et de la Santé attend une première livraison de 1,14 million de doses du vaccin anti-Covid de Novavax la semaine du 21 février. 540 000 doses seront disponibles en métropole, et 600 000 pour l’Outre-mer.

5 - [L'industrie c'est fou] Ces scientifiques veulent atteindre Mars en 45 jours grâce à un laser géant

La durée minimale d'un voyage vers Mars est estimée à six mois. Mais des chercheurs de l'université McGill (Canada) pensent pouvoir rejoindre la planète rouge en seulement 45 jours. Pour cela, ils utiliseraient un réseau de lasers d'une largeur de 10 mètres de diamètre, et d'une puissance de 100 mégawatts.