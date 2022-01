Fusion entre Pascal et Qu&Co, commandes pour Thales, recyclage au beau fixe... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

© Thales Alenia Space Les deux satellites commandés à Thales Alenia Space seront positionnés à 36 000 km de la Terre.

1. Pasqal et Qu&Co fusionnent pour créer un leader européen du quantique

Le spécialiste du quantique Pasqal a annoncé sa fusion avec la start-up néerlandaise experte des algorithmes quantiques Qu&Co, spécialiste des applications dans la pharmacie, la finance et la simulation physique. Dans les faits, l’opération ressemble davantage à une acquisition (dont le montant n’a pas été communiqué). L’entité conserve le nom et le PDG de Pasqal, Georges-Olivier Reymond, qui a déclaré vouloir constituer « leader européen » et accéder « à des marchés plus larges ».

2. Deux nouvelles commandes de Thales Alenia Space

Thales Alenia Space, coentreprise détenue à 67% par le groupe français Thales et à 33% par l'italien Leonardo, va se voir commander deux satellites géostationnaires reconfigurables, positionnés à 36 000 km de la Terre, par l'opérateur américain de satellites Intelsat. La date de livraison et le montant du contrat n'ont pas été indiqués, mais les sites de Toulouse (Haute-Garonne) et à Cannes (Alpes-Maritimes) devraient être mobilisés.

3. Néolithe ouvre une nouvelle usine de fossilisateurs dans le Maine-et-Loire

Néolithe a annoncé la création d’un pôle industriel de 9 500 m² à Beaulieu-sur-Layon (Maine-et-Loire). La première phase de ce projet, est un atelier de 4 800 m² devant être mis en service mi-2023. L'usine permettra à l'entreprise de produire en série ses fossilisateurs transformant les déchets non-recyclables en cailloux, sous la forme d'un granulat minéral.

4. Nova Met investit 4,5 millions d'euros dans une unité de recyclage d'aluminium

La nouvelle société Nova Met a signé une convention d’occupation avec Haropa Port pour construire sur la commune de Rogerville près du Havre (Seine-Maritime), une unité de purification et préparation d’aluminium issu du recyclage, sur des terrains appartenant au port du Havre, indique l'entreprise. L'entreprise va préparer les déchets pour les affineurs qui les transforment ensuite en lingots d’aluminium, ses clients étant les affineurs et fonderies d'aluminium de France, d'Europe et d'Asie. L’entreprise est en phase de recrutement pour une quinzaine d’emplois à terme.

5. Cité Marine sort de ses terres historiques de l'Ouest pour ouvrir un site dans l'Aisne

32 millions d'euros. C'est le montant de l'investissement de l'entreprise Cité Marine, filiale de l'entreprise japonaise Nissui basée près de Lorient, dans un nouveau site installé à Saint-Quentin dans l'Aisne. Sa mise en service est prévue en 2023. Il s'agira du premier site de production en dehors du Grand Ouest. Cité Marine est devenue en 30 ans une entreprise leader en France sur le marché des produits de la mer et légumes élaborés ainsi que plus récemment sur le marché des plats végétariens.

6. Verallia mise sur les fours électriques pour réduire son empreinte carbone

Le fabricant d’emballages en verre pour l’alimentaire et les boissons Verallia a dévoilé le mois dernier un projet de remplacement de son four à gaz par deux fours électriques. Ces derniers disposeront, ensemble, d’une capacité journalière de 300 tonnes, équivalente à celle de l’équipement actuel. Le montant de l’investissement, non communiqué, est estimé à 37 millions d’euros. L’an dernier, le PDG, Michel Giannuzzi, a engagé le groupe dans une réduction de 46% de ses émissions de gaz à effet de serre entre 2019 et 2030.

7. 25 millions d'euros pour le site de Piscines Desjoyaux dans la Loire

Fort d'un chiffre d’affaires en forte hausse en 2021, Piscines Desjoyaux prévoit d’investir 25 millions d’euros sur trois ans dans son site de La Fouillouse (Loire). 10 millions d’euros seront consacrés aux bâtiments (création de nouveaux quais, agrandissement des zones de stockage, nouveaux vestiaires, réfectoire) et 15 millions d’euros aux matériels, dont un agrandissement des ateliers de presses à injection. Jean-Louis Desjoyaux, le PDG de l'entreprise au même nom, a expliqué vouloir « moderniser [son] outil de production, gagner en productivité [...] et être moins dépendants, notamment de la Chine, sur certains produits ».