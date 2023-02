FUNMAT PRO 310 : la nouvelle imprimante 3D d’INTAMSYS

INTAMSYS, dernier leader de la fabrication additive industrielle, propose un large portefeuille de solution de fabrication additive par filaments fondus (FDM/FFF) comprenant divers niveaux de produits tels que la FUNMAT HT, la FUNMAT PRO 410 ou encore l’incroyable FUNMAT PRO 610HT. Après avoir débuté, il y a environ 7 ans, avec un focus sur une production de machine pour l’impression du PEEK avec un rapport qualité/prix jamais atteint, INTAMSYS est aujourd’hui une entreprise fournissant des solutions industrielles pour des matériaux exigeants dans le monde entier. Pour l’Europe, son siège est localisé à Stuttgart, en Allemagne, cœur économique orienté sur l’automobile. Les machines INTAMSYS sont capables de traiter des matériaux extrêmes, comme les « super polymères », pour tous les secteurs d’activités comme : l’aérospatiale, l’automobile, l’énergie, les biens de consommation, l’outillage, l’éducation ou encore le médical…

Faciliter les usages

Ce fabricant a compris dès le début les attentes du marché 3D en devenir, à savoir, développer en interne le logiciel, l’IHM, le matériel et les matériaux tout en restant totalement ouvert sur ces 4 fondements. Par exemple, plutôt que de réinventer des matériaux modèles déjà pertinents et présents sur le marché industriel INTAMSYS développe des matériaux supports facilitant le retrait tout en respectant (dimensionnel, état de surface, accroche) la matière de votre pièce.

Résultat : les solutions peuvent être utilisées en système « click and print » tout comme en R&D matière ou logiciel. Il n’y a plus aucune restriction fabricant, mais, à l’inverse, un vrai accompagnement à tous niveaux grâce à des partenaires locaux finement sélectionnés comme CADvision en France.

S’adapter aux évolutions

Les machines INTAMSYS évoluent régulièrement selon les besoins des matériaux, dont la versatilité à ce jour est inégalée, mais aussi sans limite future puisque totalement ouvertes. Ainsi, on y produit du PLA à l’ABS, du PA6/66 au PC, du Nylon 6 au Nylon 12 chargé fibre de carbone, de l’ULTEM™ 9085 au 1010, du PEEK au PEKK en passant par les matériaux souples (ex : TPU) et autres solutions propriétaires comme Victrex™ ou BASF™. Tous ces matériaux peuvent également avoir des certifications comme UL94V0 (Résistance à la flamme), ESD (Electro Static Discharging) ou encore Biocompatible !

Depuis 20 ans, les grandes évolutions dans le domaine du dépôt de fil restent les matériaux. INTAMSYS devient donc le choix le plus pragmatique pour les entreprises qui cherchent une solution pérenne à moindre cout.

Afin de répondre à tous les besoins venant des professionnels que ce soit pour les petites ou les grandes entreprises, INTAMSYS dévoile cette année sa nouvelle machine industrielle d’entrée de gamme et répondant, au bon moment, au besoin actuel de machine fiable et durable pour primo accédant : la FUNMAT PRO 310.

La FUNMAT PRO 310

En effet, cette nouvelle machine répond aux nouvelles demandes des professionnels : rationaliser les coûts de production sur les matériaux industriels les plus utilisés, impression grand format concernant l’ingénierie plastique (305 x 260 x 260 mm). De plus, la conception de cette machine, dite IDEX (têtes indépendantes), permet de faciliter la réalisation de plusieurs modes d’impression. Offrant flexibilité et facilité d’utilisation à moindre cout d’acquisition et d’utilisation, c’est LA solution parfaite pour répondre aux demandes croissantes des ingénieurs et professionnels.

Afin de dévoiler officiellement cette toute nouvelle machine en France, INTAMSYS a fait appel à son partenaire expert et leader : CADvision.

INTAMSYS et CADvision présenteront lors du salon Global Industrie, qui se déroulera du 7 au 10 mars à Eurexpo à Lyon, cette nouvelle solution innovante, bousculant une technologie d’impression 3D pourtant vieille de 35 ans.

Rendez-vous sur le stand 3B129.

L’intégrateur industriel 3D, CADvision, leader en France depuis 20 ans, a déjà intégré l’ensemble des produits INTAMSYS passant de la FUNMAT PRO 410 à la FUNMAT PRO 610HT (témoignages clients vidéo disponibles). La pertinence et la maturité de ses équipes techniques dédiées au SAV et réparties nationalement (+10 personnes, le plus important staff SAV en France en 3D), la gestion des stocks (consommables et pièces détachées) sur l’Hexagone, la pertinence ainsi que la proximité des technico commerciaux et ingénieurs font de CADvision le meilleur intégrateur pour optimiser et personnaliser tout le potentiel des machines INTAMSYS.

Contenu proposé par INTAMSYS