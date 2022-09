French Fab : Microplast entre dans la galaxie Cosmyx 

La signature officielle a eu lieu ce jeudi 15 septembre 2022 à Epinay-sous-Sénart dans l’Essonne : le plasturgiste Microplast fait l’acquisition auprès du fabricant d’imprimantes 3D Made in France Cosmyx d'un parc en réseau d’une quarantaine de machines. Ce sont plus précisément 36 Nova, 4 Supernova et 1 Nova Haute-température qui seront progressivement installées chez l’industriel à partir du 26 septembre. La Nova est une machine de fabrication additive robuste et notamment dotée d’une technologie d’éjection automatique des pièces. Elle est conçue pour permettre la constitution de parcs machines 4.0

pouvant produire en grande série. Sortie début septembre, sa grande sœur, la Supernova offre un plus grand volume d’impression, tandis que la Nova Haute-température destinée à imprimer du PEEK par exemple, sera disponible courant décembre.

Outillages et prototypage



“La transaction porte sur coût global de 140 000 euros. Outre l'acquisition des machines, le logiciel de gestion de la production et l’accès à notre plateforme de sécurisation des données, le contrat inclut la maintenance, la formation et l’assistance à la production”, détaille Anthony Seddiki, président de Cosmyx et de l'association Visière Solidaire qui a permis de produire des millions de visières imprimées en 3D au plus fort de la crise sanitaire.

“ Nous disposons d’une Nova depuis 6 mois. Elle est sans cesse en production. Nous en avons besoin pour imprimer des mains de préhension pour retirer les pièces du moule, moins chères et plus légères que leur équivalent en aluminium. Nous avons en outre obtenu plusieurs marchés pour fabriquer des coques de smartphone. Nous utilisons la fabrication additive pour produire des posoirs permettant le gravage de ces coques. Certains de nos clients nous demandent par ailleurs des productions en toute petite série, ce à quoi se prête parfaitement l’impression 3D”, ajoute David Anger, président de Microplast. Mais c’est aussi un outil puissant en matière de prototypage. “Nos clients, dans l’automobile notamment, testent ainsi les pièces avant d’investir dans un moule pour passer à l’injection”, indique David Anger.

Fabrication distribuée



Injection et fabrication additive affirment ainsi leur complémentarité. Mais le projet des deux entreprises labelisées French Fab est plus ambitieux. Microplast prévoit d’utiliser son parc de Nova pour ses propres besoins mais aussi pour se positionner en tant que producteur externe. C’est à dire contribuer à la mise en œuvre concrète du concept de fabrication distribuée, basé sur des parcs machines agiles et répartis sur le territoire qui a fait ses preuves pendant la période Covid et que promeut Anthony Seddiki. “ Le parc acquis par Microplast pourra ainsi, s’il est disponible, être utilisé pour répondre rapidement à une demande de production en grande quantité d’un équipementier, d’une enseigne de bricolage, etc.”, illustre le président de Cosmyx, avouant travailler sur un premier projet encore confidentiel de fabrication de pièces ne pouvant l’être qu’à l’aide de l’impression 3D...

Microplast est une société fondée en 1984 qui accompagne ses clients de nombreux secteurs du développement produit, avec son propre bureau d’études, jusqu’à l’injection thermoplastique, en passant par la conception et la fabrication de moules. Avec un parc de 50 presses de 25 à 450 tonnes, l’entreprise produit environ 60 millions de pièces par an au sein de trois sites de production situés en Ile-de-France et dans le Loiret et a réalisé un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros en 2021. Son président, David Anger, met un point d’honneur à soutenir des start-up, à l’image voilà onze ans de Gobi et de sa gourde écoconçue, ou, plus récemment de la jeune pousse Bee's Dream, médaille d'or du Concours Lépine qui veut révolutionner le modèle de la production de miel. “Ils ont été, chez Microplast, les premiers à réagir et les plus pertinents au moment où la mobilisation des “Makers” pour la production des visières solidaires n’a plus suffit. Ils m’ont eux-mêmes spontanément proposé d’en fabriquer par injection. Nous apprécions aujourd’hui la confiance qu’ils nous témoignent “, conclut Anthony Seddiki.