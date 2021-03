Frémissement d’un printemps nucléaire à l’Est, dix ans après Fukushima

La catastrophe de Fukushima n’a pas fini de peser sur l’industrie nucléaire. Les décisions politiques annoncées peu après cet accident majeur de sortir ou de réduire le nucléaire prennent effet. Alors que l’atome ne représente plus que 10 % de la consommation électrique mondiale, les nouveaux projets de construction de centrales peinent à compenser les fermetures de réacteurs, pour raisons politiques ou de vétusté. Même la Chine marque le pas. Si la course climatique à la neutralité carbone entraîne un regain d’interêt pour l’atome en Europe de l’Est et au Moyen-Orient, les financements vont globalement aux énergies renouvelables. Et le parc mondial vieillit.