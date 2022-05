En 2022, l’inflation devrait atteindre 5,7% dans les pays avancés, et même 8,7% dans les économies émergentes et en développement, selon le Fonds monétaire international. Implanté dans 52 pays à travers ses 270 usines et présent commercialement dans 150 pays, le géant tricolore du lait Lactalis en ressent forcément les effets.

« Cette accélération de l’inflation, on ne l’avait pas anticipée. Nous prévoyons une hausse de 15% de nos matières premières cette année, soit trois milliards d’euros de coûts supplémentaires », a reconnu Thierry Clément, le directeur général des opérations du groupe, lors de la présentation de ses résultats 2021 mercredi 4 mai à Boston, aux Etats-Unis. L’annonce de la nomination de Thierry Clément à ce nouveau poste a eu lieu en mars dernier, quelques semaines seulement après l’éviction de l’ancien directeur général Philippe Palazzi.

Difficile de répercuter les hausses

