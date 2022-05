Freelance informatique : un métier d’avenir, stimulé par les plateformes digitales

Quels sont les profils de freelances informatique les plus recherchés ?

De tous les métiers de freelance IT, les développeurs informatique web sont les plus sollicités. De solides connaissances en programmation et développement sont nécessaires, dans des langages comme WordPress, PHP, Python... Arrivent ensuite les développeurs logiciels et applications pour mobiles, les développeurs UX – UI et les profils liés aux technologies de l’information (les réseaux sociaux, par exemple).

Il n’est pas évident de définir clairement les profils des freelances informatique. Il s’agit, par exemple, d’anciens salariés, de personnes en reconversion professionnelle, de jeunes diplômés... qui souhaitent travailler en toute indépendance. Grâce à l’essor de la digitalisation et de la numérisation, leur avenir professionnel est radieux et les entreprises apprécient particulièrement leurs compétences.

Comment devenir freelance informatique ?

Pour trouver facilement et rapidement des missions en informatique, l’une des meilleures solutions consiste à s’inscrire sur une plateforme freelance. Lors de la création du profil, il vous suffira juste de mentionner des informations telles que le parcours professionnel, le cursus universitaire, les domaines d’expertise... Bien évidemment, vous devrez aussi fournir tous les justificatifs nécessaires liés à cette profession.



Après avoir consulté les profils des freelances et découvert leurs compétences, les clients sont à même de savoir s’ils correspondent à leurs besoins.

Que vous soyez un ingénieur système, un développeur Python, un programmeur Java ou un administrateur réseau, les plateformes digitales de freelance vous permettront de gagner votre vie en vendant vos compétences. Si vous avez toujours voulu exercer en tant qu’indépendant, sachez que ce marché offre diverses possibilités.

La numérisation et la digitalisation du monde évoluent à grande vitesse

En moins de 30 ans, le monde a été marqué par 2 événements majeurs : la numérisation et la digitalisation. Avec la démocratisation des appareils mobiles, le développement d’Internet et l’apparition de nouveaux matériels et logiciels technologiques, les besoins des entreprises ont évolué. Que ce soit pour l’amélioration de la visibilité en ligne, la multiplication des ventes ou l’augmentation de la productivité, l’informatique s’est imposée comme un outil incontournable.

Pour faire face à leurs transformations digitale et numérique, plusieurs entreprises misent désormais sur les compétences et le savoir-faire des freelances en informatique. Cela leur permet non seulement de réaliser différents types de projets, mais aussi de profiter de tarifs flexibles.

Les agents de maintenance, les techniciens réseaux, les spécialistes en sécurité, les développeurs... interviennent dans la quasi-totalité des activités de nos jours. Les freelances informatique bénéficient ainsi de perspectives de carrières intéressantes.

Le freelancing se développe à grande vitesse, et ce, grâce à la popularisation d’Internet. Cela s’explique aussi par le fait que la rémunération d’un freelance est 30 % moins élevée que celle d’un salarié classique. Certaines compétences étant plus recherchées que d’autres (l’informatique notamment), plusieurs plateformes digitales s’y sont spécialisées.

