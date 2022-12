Franck Dessaintjean, nouveau président d’Elanova

Il a été élu à l’unanimité ce 15 décembre 2022 à l’occasion d’une Assemblée générale extraordinaire d’Elanova : Franck Dessaintjean remplace Serge Perret à la présidence du Centre d’excellence du caoutchouc. Serge Perret, directeur des achats d’Hutchinson jusqu'à son récent départ à la retraite cède donc son fauteuil à son collègue, vice-président Senior Finance chez l’équipementier appartenant au groupe TotalEnergies.

Franck Dessaintjean, 53 ans, occupe le poste de SVP Finance d’Hutchinson depuis juin 2021. Il a notamment été auparavant vice-président Analyse des performances et contrôle financier chez Total Refining & Chemicals (2017-2021), VP Finance chez Atotech Group (2016-2017), et responsable du contrôle de gestion et performance chez Total (2012-2015).

Époque inédite

« Mon élection à la tête d’Elanova m’honore et m’oblige. Nous traversons une époque inédite qui nous invite à accélérer notre métamorphose en intégrant les ruptures numérique, technologique et climatique, pour continuer d’exister dans un monde concurrentiel. J’inscris les actions de mon mandat dans la poursuite de l’élan de transformation d’Elanova, pour en faire le vecteur de l’excellence du caoutchouc en France et en Europe. Notre filière est résolument tournée vers l’avenir, et prendra sa part entière dans le verdissement de l’industrie française », promet le nouveau président.

Depuis le 1er octobre 2022, le “Centre français du caoutchouc et des polymères” ou “CFCP” s’est rebaptisé Elanova pour faire face “aux défis de la transition écologique et économique" en cours.