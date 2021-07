France: Une épidémiologiste de l'Inserm prône la vaccination de plus de 90% de la population

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © SARAH MEYSSONNIER Il faudrait vacciner plus de 90% de la population en France contre le COVID-19 pour sortir de la pandémie, a estimé lundi l'épidémiologiste Dominique Costagliola. /Photo prise le 7 juillet 2021/REUTERS/Sarah Meyssonnier

"Le message qui a été envoyé a été de dire, 'c'est l'été, c'est fini'. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se présente devant nous (...) On va s'en sortir, si on arrive à vacciner plus de 90% de la population", a-t-elle déclaré sur BFMTV, faisant référence à la propagation du variant Delta du coronavirus.

Cette déclaration intervient alors qu'Emmanuel Macron tient ce lundi un conseil de défense sanitaire, au cours duquel devraient être abordées les questions de l'obligation vaccinale pour les soignants, celle d'une extension du pass sanitaire et celle de la gratuité des tests.

Le chef de l'Etat prononcera à 20h00 une allocution télévisée.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)