France Sécurité : Maîtriser et sécuriser la chaîne d’approvisionnement est un enjeu majeur, le double sourcing devient notre standard

L’Asie reste toujours très majoritaire en matière de production d’équipements de protection individuelle (EPI). Les opportunités d’achat en zones proches sont faibles mais systématiquement mise en avant dans notre approche.

France Sécurité a accéléré la mise en place du double sourcing en privilégiant le référencement de fournisseurs basés en France, en Europe ou au Maghreb.

Notre agilité à faire cohabiter des achats lointains et proches est devenue notre standard pour limiter les risques d’approvisionnement. En procédant ainsi, nous développons aussi notre approche RSE en priorisant le circuit court et le « Fabriqué en France ».

Un réseau interne mondial performant

Le double sourcing est aussi mis en place pour nos achats grand import. Pour cela, nous nous appuyons sur la présence de Bunzl en Asie qui gère un réseau de plus de 1 000 usines toutes contrôlées selon des règles strictes d’audit technique, social et environnemental. Grâce aux infrastructures Bunzl, nous pourrons prochainement optimiser le remplissage des containers en passant par un hub logistique interne. Ce système apportera une plus grande souplesse dans les négociations et facilitera la gestion du double sourcing.

En outre, avec les sociétés du groupe implantées en Europe, nous sommes en mesure d’identifier facilement les opportunités locales. Il s’agit d’une force considérable permettant une nouvelle approche des appels d’offres Achats systématisant la consultation des fournisseurs en zones proches.

France Sécurité s’appuie largement sur ce réseau interne robuste pour développer cette approche. Nous restons proches des industriels et n’hésitons pas à nous engager sur des volumes à moyen ou long terme pour accompagner l’émergence de nouvelles usines.

