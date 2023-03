France/Retraites: Principaux appels à la grève mardi, journée "noire" en vue

Le mouvement menace de se durcir avec la multiplication des appels à la grève reconductible, qui a déjà débuté dans certains secteurs.

Voici les principaux appels à la grève et les perturbations attendues pour cette sixième journée de mobilisation nationale :

* TRAINS

La SNCF prévoit une circulation des trains "très fortement perturbée" mardi comme mercredi alors que les quatre fédérations syndicales représentatives du groupe ferroviaire ont appelé à une grève reconductible à partir de mardi.

Elle recommande aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou reporter leurs déplacements et de privilégier le télétravail sur ces deux journées.

Pour mardi, la SNCF prévoit la circulation d'un TGV sur cinq en moyenne, un TER sur cinq, entre un RER sur trois et un sur dix en Ile-de-France, ainsi qu'une interruption presque totale du trafic intercités.

* RATP

Pour le métro, les bus et les tramways parisiens, la RATP table sur de nombreuses perturbations mardi, avec notamment entre un métro sur quatre et deux sur trois selon les lignes, avec pour certaines une circulation uniquement aux heures de pointe.

Le trafic sera aussi perturbé mercredi, l'intersyndicale de la régie de transports parisiens ayant appelé à une grève reconductible dès mardi.

Mercredi, le trafic sera "quasi normal" sur le réseau des bus et tramway mais perturbé pour le métros et les RER.

* TRANSPORT AÉRIEN

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 20% leurs vols à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et de 30% à Paris-Orly pour les journées des 7 et 8 mars en prévision de nouveaux mouvements sociaux contre la réforme des retraites.

La DGAC appelle aussi les voyageurs à reporter leur déplacement pour ces deux journées.

* ENSEIGNEMENT

Les principaux syndicats de l'éducation (FSU, UNSA Education, FNEC-FP-FO, Sgen-CFDT, CGT Educ'action, SNALC et SUD Education) ont appelé à "des grèves massives" pour fermer totalement les écoles, collèges, lycées et services.

L'intersyndicale appelle également "les personnels à se mobiliser le 8 mars, journée internationale de luttes pour les droits des femmes, pour dénoncer l'injustice sociale majeure de cette réforme des retraites envers les femmes".

Dans le premier degré, plus de 60% de grévistes sont annoncés mardi avec plusieurs milliers d'écoles fermées, selon le syndicat FSU-SNUipp qui appelle les enseignants à décider des suites à donner au mouvement, "y compris la reconduction de la grève".

* RAFFINERIES

Le fédération CGT de la chimie (Fnic-CGT) a appelé à une grève reconductible à partir du lundi 6 mars au soir contre la réforme des retraites.

Plusieurs élus CGT ont indiqué à Reuters que les actions de grève reconductible pourraient avoir très rapidement un impact sur l'approvisionnement et créer une situation de pénurie aux pompes à essence.

* ÉNERGIE

Les agents d'EDF dans les centrales nucléaires ont lancé vendredi une grève reconductible, a annoncé la CGT Mines et Energie (FNME-CGT). Ce mouvement a entraîné une baisse de capacité de production d'électricité, qui avoisinait lundi 5,2 gigawatts (GW) selon la CGT.

* LOGISTIQUE

Du côté des routiers, FO Transports et logistique et la fédération des transports SUD-Solidaires des transports Routiers ont appelé l'ensemble des conducteurs routiers à se mettre à l'arrêt dès dimanche soir à 22h et ce pour une durée illimitée.

(Rédaction de Paris)