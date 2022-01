France: Qonto lève 486 millions d'euros pour accélérer sa croissance en Europe

© Dado Ruvic L'entreprise Qonto, spécialisée dans la gestion financière des entreprises, a annoncé mardi avoir levé 486 millions d'euros, portant sa valorisation à 4,4 milliards d'euros, opération qui illustre la bonne santé du secteur des "fintechs" françaises. /Photo d'archives/REUTERS/Dado Ruvic

La France a enregistré une série d'importantes levées de fonds portées par un contexte favorable de taux d'intérêt bas et d'incitations à l'investissement. Et les mesures de télétravail pendant la crise sanitaire ont dopé le secteur du numérique.

La levée de fonds de Qonto est la plus importante pour une fintech française. Elle a été menée par la société d'investissement Tiger Global et le fonds de capital-investissement TCV, et suivie par huit autres nouveaux investisseurs, dont Eurazeo, KKR et Alkeon.

Les investisseurs actuels, parmi lesquels Valar, Alven, DST Global et le géant chinois de la technologie Tencent, ont également participé à la levée de fonds, a indiqué Qonto dans un communiqué.

Avec ce tour de table, la société, fondée en 2017, entend accélérer sa croissance en Europe.

Qonto, qui revendique un portefeuille de plus de 220.000 clients en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie, indique viser un million de clients PME et travailleurs indépendants en Europe d'ici 2025.

"Depuis notre lancement en 2017, nous nous efforçons de créer la solution financière qui dynamise les PME et les indépendants, leur donnant ainsi les moyens de se développer davantage", explique Alexandre Prot, co-fondateur et PDG de Qonto.

Le groupe compte aussi multiplier ses effectifs par quatre, pour les porter à plus de 2.000 employés d'ici 2025.

Pour accompagner sa croissance, la société dit ne pas exclure des acquisitions.

(Reportage Mathieu Rosemain, version française Matthieu Protard)