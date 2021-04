France: Pas de nouveaux risques sanitaires spécifiques liés à la 5G selon l'Anses

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ERIC GAILLARD L'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a estimé dans un rapport demandé par le gouvernement et publié mardi que l'exposition aux champs électromagnétiques liés au déploiement de la 5G ne présentait "pas de risques nouveaux pour la santé au vu des données disponibles". /Photo prise le 1er avril 2021/REUTERS/Eric Gaillard

L'Agence, qui lance ce mardi une consultation publique à ce sujet, précise cependant que les connaissances doivent être renforcées et "souligne la nécessité de poursuivre les recherches et de suivre en particulier l'évolution de l'exposition des populations à mesure de l'évolution du parc d'antennes et de l'augmentation de l’utilisation des réseaux."

Dans le détail, l'Anses estime "peu probable que le déploiement de la 5G dans la bande de fréquences 3,5 gigahertz ou GHz (déjà déployée en France-NDLR) présente de nouveaux risques pour la santé."

"Pour la bande de fréquences 26 GHz (dont l'exploitation n'a pas encore commencé en France-NDLR), les données ne sont, à l'heure actuelle, pas suffisantes pour conclure à l’existence ou non d'effets sanitaires", précise l'agence.

Le gouvernement a estimé dans un communiqué que ce rapport, "qui confirme l'absence de nouvel impact sanitaire avéré", "conforte (ses) choix sur le lancement de la 5G".

Dans un communiqué commun, les ministres de la Transition écologique Barbara Pompili, de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, de la Santé Olivier Véran et le secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique Cédric O, soulignent que "le gouvernement entend renforcer les efforts de recherche sur l'identification et l'analyse d'éventuels effets sanitaires" liés à l'usage des ondes dites millimétriques (dans la bande de fréquence 26 MHz).

Ces fréquences, qui ne sont pas encore utilisées en France, permettront d'attendre de très hauts débits par exemple pour répondre aux besoins dans les zones très denses ou pour développer de nouveaux services 5G dédiés à l'industrie.

(Myriam Rivet, édité par)