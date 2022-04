France: Nouveau recul du marché auto, les modèles électrifiés dominent

Sur la période janvier-mars, les modèles électrifiés (hybrides essence-électrique et électriques purs) ont représenté près de 40% des immatriculations de voitures neuves, contre 38,3% pour les modèles à moteur essence classique, selon les données communiquées vendredi par la Plateforme automobile (PFA).

En 2021, l'essence était encore majoritaire.

Les immatriculations globales de voitures neuves en France ont quant à elles diminué de 19,53% en rythme annuel en mars.

Il s'est immatriculé 147.079 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Mars a compté 23 jours ouvrables cette année, comme en 2021.

Sur trois mois, le marché automobile accuse désormais une baisse de 17,3%. Il faut remonter à mai 2021 pour retrouver un mois de croissance, et les incertitudes liées à la guerre en Ukraine et aux pénuries de composants électroniques ne permettent pas encore d'établir une prévision pour 2022, a dit un porte-parole de la PFA.

En 2020, le marché automobile français avait fortement baissé à cause de la pandémie de coronavirus, puis s'était stabilisé (+0,5%) en 2021.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat et Jeep, ont chuté le mois dernier de 29,62% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France décliner de 15,11% en rythme annuel en mars.

(Rédigé par Camille Raynaud, avec Gilles Guillaume, édité par Matthieu Protard)