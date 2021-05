France Minéraux : leader français de lithothérapie et pierres de santé

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Bracelets, bagues, boucles d’oreilles, pendentifs, objets et bijoux de collection : France Minéraux propose sur sa plateforme une large gamme de pierres santé et bien-être.

Experts en lithothérapie, Kevin Papot et Alexandra Moysan rassemblent plus de 10 000 références au sein de leur boutique parmi lesquelles on retrouve le quartz rose, l’émeraude, l’ammonite, l’hématite, le jaspe, l’agate, l’améthyste, et même des morceaux de météorite.

Des pierres naturelles sélectionnées avec soin

Venue des quatre coins du monde, chaque pierre est sélectionnée à partir de partenaires de confiance. Elles sont ensuite préparées et confectionnées à la main afin d’être transformées en pièces uniques.

« Nous avons l’habitude de voyager aux quatre coins du monde pour aller trouver de nouveaux minéraux dans différents pays. Pour l’heure, la période de crise sanitaire ne nous permet plus de le faire. Heureusement, nous pouvons compter sur un réseau bien achalandé de fournisseurs de confiance qui sont chargés de nous transmettre les nouveautés de chaque continent. Cela nous permet de proposer régulièrement de nouvelles pierres naturelles et minéraux bruts possédant de nombreuses propriétés », confie Kevin Papot.

La lithothérapie permet de lutter contre l’angoisse, les douleurs chroniques, comme les maux de tête ou les douleurs articulaires, mais aussi les problèmes d’endormissement.

L’améthyste : une pierre pour résoudre les problèmes de sommeil

L’améthyste est une pierre que l’on trouve dans tous les pays du monde, essentiellement au Brésil et en Inde, mais également en France, le Massif central ou les Vosges possèdent plusieurs gisements de ce minéral naturel.

Cette pierre d’apaisement aux nombreuses vertus permet de répondre les problèmes d’insomnie. Elle favorise un meilleur sommeil et un meilleur repos pour les utilisateurs. Des avantages non négligeables dans une période de trouble liée à la crise sanitaire, où de nombreuses personnes peuvent souffrir de problèmes d’endormissement.

« Vous pouvez poser l’améthyste sous forme naturelle sur votre table de chevet à côté de votre lit. Vous pouvez également déposer l’améthyste sous forme de galet directement dans votre oreiller, afin que la pierre se retrouve à proximité de votre chakra coronal, c’est-à-dire au sommet de votre tête », ajoute Kevin Papot.

France Minéraux propose l’améthyste et ses autres pierres naturelles de lithothérapie à des prix accessibles pour tous les portefeuilles, à partir de 10 euros.

France Minéraux : des conseils et des ouvrages pour aller plus loin

Les deux fondateurs de l’entreprise conseillent et accompagnent leurs nombreux clients tout au long de l’année en leur faisant découvrir l’histoire et les vertus des différentes pierres de santé mises en vente sur leur plateforme.

Les internautes peuvent également se référer à l’ouvrage L’index lithothérapeutique, rédigé par Kevin Papot. Un second livre, actuellement en écriture, devrait sortir dans les prochains mois. « Partager notre savoir et nos connaissances scientifiques sur les pierres naturelles et les minéraux bruts, c’est ce qui nous anime au quotidien et ce qui forge notre ADN ! », ajoute le cofondateur du site, lancé il y a bientôt cinq ans.

Actuel leader sur le marché français de la lithothérapie, le pure player s’oriente désormais vers le marché européen pour faire découvrir ses pierres de santé et de bien-être au plus grand nombre.

Contenu proposé par OpenMedias