France: Les syndicats de pompiers dénoncent la vaccination obligatoire

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ERIC GAILLARD Les organisations représentatives des sapeurs-pompiers français se disent opposées à la vaccination obligatoire des pompiers contre le COVID-19 prévue par le projet de loi sanitaire adopté lundi soir en conseil des ministres. /Photo d'archives/REUTERS/Eric Gaillard

Dans un communiqué diffusé mardi, sept syndicats majoritaires disent refuser cette mesure annoncée par le président Emmanuel Macron, dans laquelle elles disent voir une "nouvelle atteinte aux libertés individuelles" et appellent le Parlement qui en débattra cette semaine à revenir sur cette disposition.

"Nous ne sommes pas contre la vaccination, mais restons fortement attachés aux libertés individuelles", écrivent les représentants des syndicats, dont la CGT, FO et SUD.

"La pression et la menace de suspension et licenciement ne font pas partie des outils managériaux, et se situent à des années-lumières du 'vacciner sans contraindre' de l'OMS", ajoutent-ils.

(Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)