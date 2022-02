Les exportations de vins et spiritueux français explosent tous les records

Nouveau record pour les ventes de vins et spiritueux à l'étranger. Selon la Fédération des exportations de vins et spiritueux de France (FEVS), les exportations ont atteint un niveau historique de 15,5 milliards d'euros en 2021, soit une hausse de 28% par rapport à 2020. Ces chiffres dépassent également de 11% leur niveau de 2019, avant l'apparition de la pandémie de Covid-19. En volume, les exportations de l'année dernière ont également augmenté, mais dans une moindre mesure, atteignant 203 millions de caisses de 12 bouteilles, soit une hausse de 11% par rapport à 2020 et de 4% par rapport à 2019. «La croissance en valeur est presque trois fois supérieure au taux de croissance en volume, ce qui montre la valeur ajoutée croissante des exportations de vins et spiritueux», a déclaré César Giron, président de la FEVS.

Etats-Unis et Chine, premiers marchés d'exportation

Les Etats-Unis restent, de loin, le premier marché d'exportation de la France en valeur. Les exportations y ont bondi de 34% en 2021 pour atteindre 4,1 milliards d'euros, poussées notamment par la suspension des sanctions douanières en mars, a indiqué la FEVS. La Chine quant à elle, est le deuxième marché pour les alcooliers français avec des ventes de l'ordre de 2,6 milliards d'euros, en hausse de plus de 36%.

Ces chiffres permettent au secteur des vins et spiritueux de conforter sa place de deuxième contributeur à la balance commerciale derrière l'aéronautique. L'excédent commercial du secteur est de 14,2 milliards d'euros.

Des craintes pour la production en 2022

Malgré ces bons résultats, la filière française s'inquiète d'ores et déjà pour les résultats de 2022. En cause : une baisse de production à la suite des dommages causés aux vignobles par les gelées printanières, a déclaré César Giron.

La production française de vin a chuté de 23% en 2021, selon les données du ministère de l'Agriculture. Dans le Beaujolais, la vendange a été réduite de moitié par rapport à la moyenne des cinq dernières années et dans le Bordelais la production a diminué d'un quart. Les producteurs de champagne, qui ont annoncé des ventes record lundi 14 février, ont déclaré que la mauvaise récolte ne devrait toutefois pas affecter les disponibilités, les producteurs pouvant puiser dans leurs réserves.

Adeline Haverland avec Reuters