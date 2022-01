France: Le taux du Livret A relevé à 1% au 1er février

© Antonio Bronic Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé vendredi que le taux de rémunération du Livret A serait relevé à 1% au 1er février, contre 0,5% actuellement, de même que celui du Livret développement durable et solidaire (LDDS). /Photo d'archives/REUTERS/Antonio Bronic

Cette révision s'accompagnera d'un relèvement du taux du Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux catégories les plus modestes, à 2,2% contre 1,0% actuellement.

"Le taux du Livret A va doubler au 1er février, il va passer de 0,5% à 1%. Même chose pour le Livret de développement durable et solidaire, 1%, et le Livret d'épargne populaire, c'est plus qu'un doublement, il va passer de 1 à 2,2%", a déclaré le ministre sur TF1.

Le gouvernement a donc suivi la recommandation du gouverneur de la Banque de France sur l'évolution de ces taux, dont la formule de calcul repose sur le taux d'inflation.

Il s'agit de la première hausse depuis août 2011 pour le Livret A, dont le taux de rémunération est resté fixé à un plancher historique de 0,5% depuis le 1er février 2020.

En dépit d'un rendement négatif, puisque son taux est resté inférieur à l'inflation, le Livret A, qui permet de disposer d'une épargne liquide et défiscalisée, reste un des placements préférés des Français, avec 55,7 millions de titulaires à fin 2020 selon les données de la Banque de France.

A fin novembre 2021, l'encours total du Livret A s'établissait à 343,4 milliards d'euros - en reflux par rapport à son plus haut historique de 346,3 milliards d'euros atteint en septembre 2021.

Ce produit d'épargne réglementée a drainé une partie du surplus d'épargne financière accumulé par les ménages français lors des confinements ayant marqué le début de la crise sanitaire.

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame, Blandine Hénault et Sophie Louet)