Le taux de chômage en France stable à 7,1% au premier trimestre 2023

Le nombre de chômeurs au sens du BIT a très légèrement diminué en France au premier trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent (-7.000), à 2,2 millions de personnes. Le taux de chômage au quatrième trimestre 2022 a été revu en baisse de 0,1 point par rapport à la précédente estimation. Il est désormais inférieur de 0,3 point à son niveau du premier trimestre 2022 et de 3,4 points à son pic de mi-2015, précise l'Insee.

Hormis la période exceptionnelle du premier confinement dû au Covid-19, quand il avait connu une forte baisse en "trompe-l'oeil" au deuxième trimestre 2020, le taux de chômage en France n'avait plus été aussi bas depuis le premier trimestre 2008 (7,2%) et le deuxième trimestre 1982 (7,1%), selon l'institut de la statistique.

Parmi les catégories d'âge, le taux de chômage des jeunes et des 25-49 est stable. Le taux d’emploi des 15-64 ans augmente même de 0,3 point et atteint 68,6 %. Il se situe 0,6 point au-dessus de son niveau du premier trimestre 2022 et à son plus haut niveau depuis que l’Insee le mesure, en 1975. Mais celui des plus de 50 ans augmente légèrement (+0,2 point) à 5,2 %, mais reste inférieur à son niveau d’un an auparavant (?0,3 point).

Avec Reuters (Bertrand Boucey, édité par Matthieu Protard)