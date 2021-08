L'économie française devrait revenir au niveau d'avant-crise fin 2021, selon Bruno Le Maire

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Sarah Meyssonnier L'activité économique de la France devrait renouer avec le niveau qui était le sien avant la crise sanitaire du COVID-19 en fin d'année et non pas au début de l'année prochaine, annonce le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, dans un entretien publié dans l'édition de jeudi du journal Sud-Ouest. /Photo prise le 8 août 2021/REUTERS/Sarah Meyssonnier

Le gouvernement a relevé mi-juillet sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour 2021 à 6%, contre 5% précédemment et "sauf accident sanitaire, nous pourrions donc retrouver plus vite que prévu notre niveau d'activité d'avant-crise, fin 2021 et non pas début 2022", déclare Bruno Le Maire, dans une interview au journal Sud Ouest.

Le ministre de l'Economie a par ailleurs précisé que la France recevrait ce jeudi 19 août les premiers fonds dont elle doit bénéficier dans le cadre du plan de relance européen. "Ce jeudi, nous toucherons les 5,1 milliards de subventions du plan de soutien européen", dit-il.

Au total, la France devrait recevoir près de 40 milliards d'euros de fonds européens dans le cadre du plan de relance post-pandémie de 750 milliards d'euros de l'UE, baptisé "Next Generation EU" et qui sera en partie financé par de la dette commune européenne.

Avec Reuters (Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)