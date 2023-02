France: Le groupe Lactalis mis en examen dans l'affaire du lait infantile contaminé

PARIS (Reuters) - Le groupe Lactalis et la société Celia de Craon ont été mis en examen jeudi pour "inexécution de mesures de retrait et rappel", "tromperie aggravée" et "blessures involontaires" dans le cadre de l'enquête portant sur des laits infantiles contaminés, a indiqué Lactalis dans un communiqué.