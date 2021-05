TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Benoit Tessier Le déficit public de la France avait atteint 9,2 % du PIB en 2020. /Photo prise le 18 mai 2021/REUTERS/Benoit Tessier

Le déficit public de la France devrait s'établir à 9,4% du PIB en 2021, a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur France 2 lundi 31 mai. Différents facteurs vont continuer de creuser le déficit public cette année, a-t-il expliqué, tels que le report d'un certain nombre de dépenses de 2020 sur 2021 (des crédits destinés au fonds de solidarité et au soutien aux entreprises non consommés l'an dernier, à hauteur de 29 milliards d'euros).

Objectif 5 % de croissance

Le ministre a également évoqué la poursuite du soutien à un certain nombre de secteurs et d'entreprises ainsi que les décaissements « d'une partie du plan de relance », c'est à dire des dépenses relevant de l'investissement. Le gouvernement doit d'ailleurs présenter mercredi un projet de loi de finances rectificative (PLFR), qui comprendra plus de 15 milliards d'euros de mesures d'urgence supplémentaires. Ces dernières serviront notamment au financement de l'activité partielle et à des aides ciblées pour les entreprises en difficulté, dans le secteur du tourisme en particulier.

La loi de finances initiale tablait sur un déficit de 173,3 milliards d'euros, contre 220 milliards au bout du compte. Jamais la France n'a connu un tel déficit public : en 2020, il s'était élevé à 9,2 % du PIB. Bruno Le Maire a assuré au cours de l'interview que cette « prolongation de l'effort » était nécessaire pour atteindre l'objectif de 5 % de croissance. La dette de la France devrait de son côté dépasser les 117 % du PIB en 2021.

Avec Reuters (Myriam Rivet, édité par Laetitia Volga)