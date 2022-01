France : La croissance à 7,0% en 2021, au plus haut depuis 1969

© Charles Platiau La croissance de l'économie française a atteint 7,0% en 2021, sa meilleure performance depuis 52 ans, le rebond de l'activité s'étant poursuivi sur les derniers mois de l'année, montre vendredi la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée par l'Insee. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau

Le gouvernement s'est immédiatement félicité de ce rebond "spectaculaire", à deux mois et demi du premier tour de l'élection présidentielle.

Le PIB a progressé de 0,7% au quatrième trimestre après une hausse de 3,1% (révisé) au troisième, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,5%.

Cette hausse supérieure aux attentes s'explique entre autres par le dynamisme de la consommation des ménages, en hausse de 0,4% sur octobre-décembre et de l'investissement des entreprises (+0,8%): la demande intérieure a ainsi représenté une contribution d'un demi-point à l'évolution du PIB, contre +0,4 point pour la reconstitution des stocks des entreprises et une contribution négative de 0,2 point pour le commerce extérieur.

Par rapport au quatrième trimestre 2019, avant la crise du coronavirus, la croissance de l'activité économique atteint 0,9%, précise l'Insee.

"Après avoir retrouvé son niveau d'avant-crise au troisième trimestre 2021 (+0,2 % par rapport au quatrième trimestre 2019), le PIB trimestriel le dépasse désormais nettement", souligne-t-il.

La croissance de 7,0% enregistrée pour l'ensemble de 2021 succédant à une contraction de 8% en 2020, le niveau moyen de PIB de l'année dernière se situe 1,6% en dessous de celui de 2019, précise également l'Insee.

"C'est un rebond spectaculaire de l'économie française", a néanmoins déclaré le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, interrogé sur France 2. "Ça efface la crise économique."

Le gouvernement avait maintenu sa prévision de croissance 2021 à 6,25% tout en laissant entendre ces derniers mois qu'il tablait sur un chiffre plus élevé. Le Fonds monétaire international (FMI) tablait pour sa part sur un rebond de 6,75% et l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur une hausse de 6,8%.

Pour 2022, le gouvernement table sur une nouvelle progression de 4%, une prévision supérieure à celle de la Banque de France (3,6%). Quant au FMI, il a abaissé mardi sa prévision de croissance pour l'économie française cette année à 3,5%, contre 3,9% auparavant.

