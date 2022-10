France: L'inflation IPCH accélère de nouveau en octobre, à 7,1%

Sur un an, l'indice des prix harmonisés selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, a augmenté de 7,1% après avoir ralenti à +6,2% en septembre.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une inflation à 6,4%.

En rythme mensuel, l'indice IPCH a rebondi à 1,3% en octobre, après un recul de 0,5% en septembre.

L'inflation calculée aux normes françaises a également de nouveau accéléré, à 6,2% sur un an en octobre après 5,6% en septembre et de 1,0% sur un mois après -0,6% (révisé) le mois précédent, précise l'Insee. Le consensus les donnait à 5,7% et 0,5%, respectivement.

(Rédigé par Kate Entringer)