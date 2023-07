France: L'inflation a bien ralenti en juin?

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 4,5% sur un an en juin (après 5,1% en mai) et de 0,2% d'un mois sur l'autre après -0,1% en mai.

L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes (IPCH), qui permet la comparaison entre les pays de la zone euro, a lui aussi été confirmé en hausse de 5,3%sur un an en juin, et de 0,2% sur un mois après -0,1% le mois précédent.

"Cette baisse de l’inflation est due au repli sur un an des prix de l’énergie (-3,0% après +2,0%) et au ralentissement des prix de l’alimentation (+13,7% après +14,3%)", détaille l'Insee dans un communiqué.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix des produits alimentaires non transformés et de l'énergie, les plus volatils, ralentit également sur un an, en hausse de 5,7% en juin après 5,8% en mai.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)