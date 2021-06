France: L'enquête sur le dégazage au large de la Corse avance, dit Pompili

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Charles Platiau L'enquête sur le dégazage illégal d'un navire sur la côte est de la Corse avance bien et des inspections seront menées prochainement sur trois bateaux soupçonnés d'être à l'origine de cette pollution, a déclaré mardi la ministre française de la Transition écologique, Barbara Pompili. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau

"Nous sommes sur de la délinquance caractérisée. Ce sont des bandits environnementaux qui dégazent (...) Ils sont en train d'être poursuivis. L'enquête avance bien et je pense qu'on va pouvoir les arraisonner assez vite", a-t-elle déclaré sur France Inter.

"On a circonscrit (l'enquête) à quelques bateaux qu'on soupçonne. On a trois bateaux soupçonnés. On sait où ils sont. On va pouvoir les contrôler dans la journée ou demain", a-t-elle poursuivi.

"Ils seront sévèrement punis. On ne peut pas continuer comme ça", a-t-elle ajouté.

Concernant l'immense nappe d'hydrocarbures qui dérive au large de la Corse et des galettes ramassées notamment sur la plage de Solaro, dans le sud-est de l'île, la ministre a assuré que tous les moyens avaient été mis en place pour pomper au maximum cette pollution en mer.

"On a quelques arrivées sur les plages mais grâce aux pompages qu'on a fait avant ce sont de petites galettes", a-t-elle dit.

(Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)