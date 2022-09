France: L'aide aux entreprises énergivores élargie, dit Le Maire

PARIS (Reuters) - Le dispositif d'aide aux entreprises grandes consommatrices de gaz et d'électricité, et donc particulièrement pénalisées par la hausse des prix, va être élargi et prolongé, a annoncé mardi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.