Salon : le FIP fait son retour

Matières, machines et équipements, économie circulaire, process… Temps fort de la profession, le salon FIP, ou France Innovation Plasturgie, revient à Lyon Eurexpo du 5 au 8 avril 2022. L’événement triennal rassemble durant 4 jours 800 exposants pour plus de 10 000 visiteurs attendus. Mettre en lumière les performances d’une plasturgie high-tech, compétitive et responsable et les nombreux avantages des polymères (allégement, décarbonation…), c’est l’objectif du salon qui prend avec cette édition une nouvelle dimension en proposant trois espaces d’exposition distincts et complémentaires.

L’espace FIP s’affirme comme une plateforme de démonstrations et de lancements des dernières technologies de la filière : matériaux, machines de thermoformage, injection, extrusion, etc., fournitures et outillages pour moules, plastronique, robots, contrôles, logiciels, services… Transports terrestres et aériens ; électronique, informatique et télécommunications ; santé-médical ; emballage ; bâtiment-BTP ; sports, loisirs et jouets ; bijouterie, horlogerie, électroménager ou encore architecture comptent parmi les domaines d’activité représentés.



Démonstrations et rendez-vous d’affaires



FIP Transform est, lui, un espace inédit exclusivement dédié aux transformateurs de plastiques, caoutchoucs et composites pour faciliter la rencontre avec les donneurs d’ordres. Des rendez-vous d’affaires avec de potentiels partenaires peuvent être programmés en amont du salon. Un Techno Lab est également prévu. « Laissez-vous surprendre par une exposition de pièces réalisées en sous-traitance par nos exposants transformateurs. L’occasion de laisser libre cours à son imagination et puiser de nouvelles idées créatives inspirées de ces réalisations », décrit-on chez l’organisateur Idice.

Positionné au cœur du salon, FIP Valorize s’organise autour d’un espace d’animation consacré aux démarches responsables dans le domaine de la plasturgie. Le « Fip Valorize Parcours » permet aux visiteurs de découvrir les solutions des exposants en faveur de l’économie circulaire.

Autre nouveauté 2022 : l’organisation d’un Tech Tour pour partir à la découverte d’une centaine de courtes démonstrations sur de nouveaux procédés et de récents développements techniques animées en direct par un expert sur les stands des exposants.

Un programme de conférences est également prévu. Chaque jour, deux plénières pour, de l’économie circulaire au made in France, faire le point sur les grands enjeux qui traversent aujourd’hui la profession, et plusieurs ateliers. Ceux-ci s’intéressent par exemple à l’allégement, au « multisourcing » dans la recherche d’alternatives matières, à l’industrie 4.0, à la formation à la plastronique ou encore à la maintenance prédictive des outillages.



FIP Award et Pitch Start-up



Deux concours sont par ailleurs organisés au cours du salon. Le FIP Award est réservé aux exposants. Il distingue les collaborations les plus marquantes entre un client et son fournisseur pour la réalisation d’une pièce en plastique, composites ou caoutchouc. Nouveauté, le Pitch Start-up est quant à lui ouvert à toutes les jeunes pousses de la filière dans l’objectif de récompenser le projet le plus innovant. Remise des prix FIP Award et Pitch Stat-up, le jeudi 7 avril à partir de 15 h.

Il serait enfin dommage de ne pas citer le salon de la fabrication additive 3D Print organisé parallèlement du 5 au 7 avril, après sa première édition parisienne à l’automne 2021. L’évènement qui attend 300 exposants et prévoit 6 000 participants s’accompagne d’un congrès d’envergure internationale, où des chercheurs, des sociétés de conseils, des experts internationaux et des donneurs d’ordres de tous les marchés prennent la parole pour apporter leurs retours d’expérience. Plusieurs trophées et un programme de 80 conférences et ateliers sont également au programme.



IMD : à la découverte des matériaux du futur

Le badge d’accès au FIP, que vous pouvez dès à présent obtenir gratuitement en ligne, ouvre aussi les portes du salon Innovative Materials Days (IMD) consacré aux nouveaux matériaux. Au programme : plus d’une centaine d’innovations matières, une galerie centrale où seront exposées des pièces produites avec ces matériaux innovants, des stands exposants « pour rencontrer vos futurs partenaires business » et un espace collectif « pour favoriser le coworking et l’échange », comme l’indique le site Web de cette manifestation prometteuse sur les matériaux du futur. L’occasion donc de mettre en avant savoir-faire et innovations devant de nombreuses marques et visiteurs multimarchés (transports, médical, cosmétique, épicerie fine, emballage…) en quête de solutions innovantes. En bonus : des partenariats avec la réputée Cité du Design de Saint-Étienne et la Matériautech de Polyvia et ses spécialistes disponibles pour assister les industriels dans l’identification de la technologie ou la matière en adéquation avec leurs projets.