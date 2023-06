France: Immatriculations de voitures neuves en hausse de 14,77% en mai

Il s'est immatriculé 145.538 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Mai a compté 19 jours ouvrables cette année, contre 21 l'an dernier.

Sur l'ensemble des cinq premiers mois de l'année, le marché a enregistré une hausse de 16,32% sur un an, avec 698.931 immatriculations.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont augmenté le mois dernier de 6,45% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France progresser de 18,02% en rythme annuel en mai.

(Rédigé par Jean Terzian)