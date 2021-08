France: Immatriculations de voitures neuves en baisse de 35,35% en juillet

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pascal Rossignol Les immatriculations de voitures neuves en France ont diminué de 35,35% en rythme annuel en juillet, selon les données communiquées samedi par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). /Photo d'archives/REUTERS/Pascal Rossignol

Il s'est immatriculé 115.713 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le CCFA. Juillet a compté 21 jours ouvrables en 2021, contre 22 en 2020.

Sur les sept premiers mois de l'année, le marché affiche une hausse de 16,06% par rapport à la période janvier-juillet 2020.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont diminué le mois dernier de 35,44% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France chuter de 50,21% en rythme annuel en juillet.

(Camille Raynaud)