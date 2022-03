France:Immatriculations de voitures neuves en baisse de 13,01% en février, selon la PFA

Il s'est immatriculé 115.386 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Février a compté 20 jours ouvrables cette année, comme en 2021.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont chuté le mois dernier de 19,59% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France décliner de 11,54% en rythme annuel en février.

(Rédigé par Jean Terzian)