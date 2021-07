France: Hausse du salaire des fonctionnaires de catégorie C, selon Montchalin

PARIS (Reuters) - Le gouvernement a décidé de revaloriser de 40 à 100 euros net par mois les salaires des fonctionnaires de catégorie C, la plus basse, a déclaré mardi Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques.

Le gouvernement a décidé de revaloriser de 40 à 100 euros net par mois les salaires des fonctionnaires de catégorie C, la plus basse, a déclaré mardi Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau Cette augmentation représente un budget de deux milliards d'euros et concernera 1,2 million d'agents dans les trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière) ainsi que des contractuels, a précisé la ministre sur BFM TV. Le point d'indice des fonctionnaires est gelé depuis 10 ans et n'augmentera pas, a-t-elle ajouté. "Il n'augmentera pas parce que l'augmenter ça veut dire augmenter tout le monde du même pourcentage. Avec une augmentation de 1%, ceux qui sont en bas de l'échelle auront entre 10 et 14 euros de plus par mois quand ce sera des centaines d'euros pour les directeurs dans les ministères", a-t-elle expliqué. (Reportage Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)