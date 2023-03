France: Des perquisitions du PNF en cours dans les locaux de plusieurs banques

PARIS (Reuters) - Le parquet national financier (PNF) a fait savoir mardi que des perquisitions étaient réalisées dans les locaux de cinq établissements bancaires et financiers situés à Paris et à la Défense dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.