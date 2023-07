France/concurrence: Apple notifié d'un grief lié aux publicités sur mobiles

PARIS (Reuters) - L'Autorité de la concurrence a indiqué mardi qu'un grief a été notififé à Apple auquel il est reproché d'avoir "abusé de sa position dominante" via des "conditions discriminatoires, non objectives et non transparentes" pour l'exploitation des données des utilisateurs de ses appareils mobiles à des fins publicitaires.