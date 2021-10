France Chimie s'associe à Bpifrance pour soutenir les start-up de la chemtech

Il est temps de mieux identifier et soutenir la filière française de la chemtech. C’est le chantier auquel s’attaquent France Chimie, qui fédère l’ensemble des acteurs des industries chimiques en France, et Bpifrance. Le projet a été dévoilé mercredi 20 octobre à Paris lors de la célébration du 100e anniversaire de France Chimie. L’objectif est double : mieux identifier et faire connaître les start-up de l’écosystème national dans le domaine de la chimie, et mieux les accompagner pour faire émerger des technologies, procédés et produits de rupture dans une multitude de domaines, d’autant que la chimie est une industrie de base servant tous les secteurs.