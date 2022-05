France Chimie Ile-de-France a tenu son assemblée générale chez Adisseo

Grand moment de convivialité au siège d’Adisseo, à Antony (Hauts-de-Seine), le 17 mai dernier. France Chimie Ile-de-France (IDF) avait en effet réuni son conseil d’administration pour la tenue de son assemblée générale, après avoir été accueillie par Sanofi, Innoveox, BASF, Dehon, Servier, Arkema, ou Coventya. Président de cette organisation régionale, qui est l’une des plus importantes du réseau France Chimie, Pierre-Etienne Dehon a résumé l’engagement de son association par ces mots : « accélérer demain en gardant la bonne trajectoire ». Les besoins d’accompagnement des adhérents et de défense de la profession restent intenses. En synergie, avec France Chimie nationale, le Medef IDF, les écoles et universités, le monde scientifique et avec le soutien d’un grand nombre d’entreprises, France Chimie IDF déploie son action selon quatre priorités : promouvoir l’industrie de la chimie, valoriser les entreprises adhérentes, accompagner les adhérents – notamment sur les questions sociales et de Sécurité/santé/environnement (SSE), grande spécialité de l’association -, conforter les relations écoles/entreprises.

Délégué général, Gilles Le Maire a également évoqué l’un des temps forts du début d’année, avec la tenue du 19e Village de la chimie, les 11 et 12 février derniers. Après une année difficile en 2021 où la manifestation avait dû se tenir en distanciel, cette édition 2022 a été couronnée de succès, avec une inauguration par le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer. Cette mobilisation auprès des jeunes se traduit également dans les chiffres de l’alternance. Si France Chimie IDF représente 25 % de l’effectif de la branche, l’association pèse pour 40 % de l’alternance.

À suivre également, le lancement, en juin, de la 6e édition des Trophées « Chimie responsable », en collaboration avec France Chimie Centre-Val de Loire. Ce concours où sont associés les grandes administrations et les principaux organismes partenaires, est organisé tous les deux ans, en vue de promouvoir les initiatives des entreprises les plus remarquables dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l’environnement, de l’énergie et de la RSE.