Cette amende a été infligée en décembre 2019 à Google par l'Autorité française de la concurrence, qui avait jugé que les règles de fonctionnement de sa plate-forme publicitaire Google Ads étaient ""opaques et difficilement compréhensibles", en plus d'être appliquées "de manière inéquitable et aléatoire".

