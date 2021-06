France: Amazon et Casino renforcent leur partenariat dans le retrait des courses

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ERIC GAILLARD Casino a annoncé jeudi un renforcement de son partenariat avec Amazon dans le cadre de l'extension de leur service de retrait de courses alimentaires en "click and collect" à de nouvelles agglomérations en France. /Photo d'archives/REUTERS/Eric Gaillard

Le géant américain du commerce électronique et le groupe de distribution français vont proposer, à compter de juillet, à Annecy et à Clermont-Ferrand, aux clients d'Amazon d'effectuer leurs courses sur le site internet du premier et de les récupérer dans les enseignes Casino dans un délai de deux heures.

Le nouveau partenariat, qui porte sur plus de 9.000 références alimentaires, sera étendu à une dizaine d'autres magasins d'ici la fin de l'été. D'ici l'été 2022, 180 points de collecte seront déployés à travers toute la France, explique Casino dans son communiqué.

"Cette nouvelle phase s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement du groupe qui vise à développer une offre de services de proximité la plus large possible sur le segment du e-commerce alimentaire", souligne le PDG de Casino, Jean-Charles Naouri, cité dans le communiqué.

Le groupe Casino a conclu un premier partenariat en 2018 avec Amazon, permettant aux membres du service "Prime" du géant américain de retirer leurs achats dans les enseignes Monoprix et Naturalia, dont il est le propriétaire.

Casino a effectué sa première incursion dans le e-commerce en nouant en 2017 un partenariat avec le britannique Ocado avec notamment la construction d'un entrepôt automatisé de distribution en région parisienne. Le groupe stéphanois a également conclu des accords dans la livraison avec Uber Eats et Deliveroo.

(Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Jean-Michel Bélot)