France: 205 nouveaux projets choisis pour les fonds de soutien à l'automobile et à l'aéronautique

Ces projets totalisent 443 millions d'euros d'investissements productifs et seront soutenus à hauteur de plus de 174 millions d'euros par l'Etat.

Le gouvernement a lancé en septembre dernier un fonds de 300 millions d'euros pour l'aéronautique et un autre de 600 millions d'euros pour l'automobile afin d'aider ces deux filières à sortir de la crise via le développement dans l'énergie verte et l'amélioration de la compétitivité.

Depuis le lancement de cette initiative, baptisée France Relance, le gouvernement a sélectionné 492 projets qui représentent un investissement industriel de plus d'un milliard d'euros à l'échelle nationale. Ces projets bénéficieront d'un soutien de la part de l'Etat de plus de 431 millions d'euros.

A date, près de 60% des projets lauréats soutenus par ces fonds sont portés par des petites et moyennes entreprises (PME) et 24% par des entreprises de taille intermédiaire (ETI), indique le ministère.

"Ces données illustrent la bonne appropriation des mesures mise en place par l’ensemble des acteurs de ces filières et en particulier des sous-traitants", déclare Bercy.

(Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)