France 2030 soutient deux nouveaux projets de recyclage de batteries en France

Après les giga-usines, le recyclage. Alors que plusieurs grands projets de manufacture de batteries sont déjà sur les rails en France, les projets de recyclage suivent. Plusieurs lignes pilote devraient bientôt voir le jour en France. Il faut dire que parvenir à se débarrasser proprement des montagnes de batteries usées à venir est un enjeu écologique, mais aussi économique, tant ces dernières forment un gisement de métaux critiques (lithium, nickel, cobalt…) qui pourrait s’avérer central pour approvisionner l’Europe en métaux qu’elle n’extrait pas sur son sol.

C’est avec cette conviction que le ministre délégué chargé de l’Industrie, Roland Lescure, a annoncé lundi 13 février le financement de deux projets de recyclage des matériaux de batteries dans le cadre de France 2030, qui prévoit 2,9 milliards d’euros destinés à la sécurisation de l’accès aux matières premières. Deux lignes pilote, l’une construite par Veolia et Solvay sur un site du premier industriel près de Metz (Moselle), et l’autre de Mecaware (Isère) chez Verkor à Grenoble, seront soutenues à hauteur de 30 millions d’euros dans le cadre de l’Appel à projets «Recyclage, recyclabilité et réincorporation des matériaux».

Veolia et Solvay visent un site industriel en 2028

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]