France 2030, réindustrialisation, Renault investit 3 milliards à Douai... Les 12 bonnes nouvelles de l'année 2021

© ESA-CNES-Arianespace / Optique Vidéo du CSG L'année 2021 fut celle de plusieurs succès pour l'Agence spatiale européenne (ESA).

Ce que le plan France 2030 change pour l'industrie

La France renoue avec une politique industrielle ambitieuse. Le 12 octobre, Emmanuel Macron présentait le plan France 2030. Ce programme d'investissement doté de 30 milliards d'euros vise à faire émerger de nouveaux champions tricolores. Quelles filières industrielles peuvent en profiter ? Les moyens déployés sont-ils à la hauteur des ambitions de l'exécutif ? Réponse dans notre dossier.

Bilan industriel 2021 : la France crée à nouveau des usines

L’industrie a absorbé le choc de la crise. Le bilan industriel exclusif 2021 de L’Usine Nouvelle confirme la reprise de la lente réindustrialisation à l’œuvre depuis plusieurs années.

Avec Envision à Douai, Renault signe le plus gros investissement industriel en France

Renault compte sur Envision pour s'approvisionner en batteries pour ses véhicules électriques. Les deux entreprises ont annoncé un investissement de 3 milliards d'euros pour construire une usine à Douai, posant la première pierre d'une future vallée européenne des batteries.

L’Europe veut investir plus de 40 milliards d’euros dans les puces en 10 ans

Le plan European Chips Act devrait se traduire par un investissement de plus de 40 milliards d’euros en dix ans dans les puces, selon le Commissaire européen en charge du marché intérieur Thierry Breton. L’effort viendrait des Etats membres, de la Commission européenne et des industriels.

A Grenoble, la Display Valley doit permettre à l'Europe de revenir dans la course aux écrans plats

Près de Grenoble, Display Valley incarne le rêve de l’Europe de revenir dans les écrans plats. Ce nouveau site, inauguré en grande pompe, vise à faire émerger tout un écosystème, autour d'une usine de plaquettes de MicroLED du français Aledia.

Les investissements dans l'hydrogène décollent en France

Le plan hydrogène français est désormais doté d'une enveloppe de 9 milliards d'euros, dont 1,9 milliard dans le cadre du plan France relance. 15 gigafactories hydrogène françaises doivent sortir de terre, qui attendent une validation de Bruxelles, mais d'autres projets se concrétisent, comme la production industrielle d’hydrogène vert en Vendée de la start-up Lhyfe.

Raz-de-marée de commandes pour Airbus

L’avionneur européen termine l’année en apothéose et écrase son concurrent Boeing. Air France-KLM a passé une commande pour une centaine d’appareils et une option sur 60 autres. La compagnie australienne Qantas commande quant à elle 40 A320 et lâche Boeing. Enfin l’armée française renouvelle sa flotte d’hélicoptères en commandant 169 Guépard à Airbus.

Le plan quantique français présenté par Emmanuel Macron

En déplacement sur le plateau de Saclay le 21 janvier 2021, Emmanuel Macron officialisait la stratégie française sur les technologies quantiques en présentant un plan d’investissement de 1,8 milliard d’euros sur cinq ans.

Des succès de l'Agence spatiale européenne dans l’espace

La France et l’Union européenne se sont illustrées dans l’espace, en 2021, avec la réussite de plusieurs projets comme le rover Persévérance en mission sur Mars, la fusée Véga qui a mit sur orbite le satellite Pléiades Neo d’Airbus ou encore le lancement du télescope James Webb grâce à la fusée Ariane 5.

La machine à fabriquer des licornes françaises tourne à plein régime grâce aux « zinzins »

L'initiative Tibi rencontre un grand succès auprès des investisseurs. Lancé en 2019 avec le concours des « zinzins » (les investisseurs institutionnels), ce programme de financement vise à soutenir le développement des start-up françaises. Le gouvernement a annoncé lundi 7 juin un large dépassement des objectifs.

La Suède produit de l’acier vert, une première mondiale

Cet été, l’aciériste SSAB a livré à Volvo son premier acier vert produit à partir d’une éponge de fer obtenue par réduction directe du minerai à l’hydrogène par LKAB dans une usine pilote à Luela, en Suède. Une première mondiale qui va aussi aider la Finlande à tenir ses engagements climat.

Un plan cloud de 1,8 milliard d’euros pour faire émerger des champions français

Pour favoriser l’émergence de champions français du cloud, le gouvernement lance un plan de développement de 1,8 milliard d’euros en quatre ans, dont plus de 1,1 milliard de financements publics et européens. Le plan inclut le soutien à la recherche de rupture, aux usages du cloud et à la formation.