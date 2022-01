France 2030 : Ouverture d’un appel à projet sur le recyclage chimique ou enzymatique des plastiques

© OperationShooting Le recyclage chimique ou enzymatique progresse.

Dans la continuité de la stratégie nationale « Recyclabilité, Recyclage et Réincorporation des matériaux recyclés » du plan France Relance - qui consacre 200 à 300 millions d’euros pour le recyclage et les matières premières recyclées (MPR) - présentée par le gouvernement, le 13 septembre 2021, et de la loi Agec, le programme France 2030 va également soutenir l’industrialisation de procédés de recyclage des plastiques, mobilisant une enveloppe de 300 M€.

À cet effet, un appel à projets (AAP) « Recyclage des plastiques » vient d’être lancé. Il vise à faire émerger les acteurs innovants au sein de la filière et à accompagner les projets d’investissement annoncés notamment lors du sommet Choose France 2022 (projets d’Eastman et de Loop Industry). L’AAP sera doté de deux volets. Le premier, qui vient donc d’ouvrir, porte sur le développement de nouvelles capacités industrielles de recyclage chimique ou enzymatique des plastiques. Ce type de recyclage permet en effet de recycler des déchets qui le sont difficilement par voie mécanique et d’obtenir des niveaux de qualité de matières recyclées quasi identiques à ceux des matières premières vierges. Cela permet ainsi d’envisager des applications à plus haute valeur ajoutée dans les transports ou l’utilisation de matières recyclées en contact alimentaire. Un second volet portera sur le recyclage mécanique des plastiques ainsi que sur la réincorporation des matières premières issues du recyclage des plastiques. Il sera ouvert, et son contenu précisé, au cours du second semestre 2022.