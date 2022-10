France 2030 finance cinq projets pour accélérer la production de métaux critiques

La transition énergétique ne pourra pas se faire sans métaux. L’Europe va devoir développer au plus vite une filière industrielle de production et de raffinage de ces matières critiques, si elle ne veut pas recréer de nouvelles vulnérabilités stratégiques. Le Vieux continent dépend à 100% des importations pour le lithium et les besoins en cette matière première devraient être multipliés par 18 d’ici à 2030. Depuis un an, le gouvernement tricolore met les bouchées doubles pour développer les capacités de production des matières les plus stratégiques.

Lundi 24 octobre, l'exécutif a détaillé les cinq premiers lauréats de l’appel à projets «métaux critiques» de France 2030, un programme doté d'une enveloppe de 950 millions d’euros pour financer le raffinage, l’extraction et le recyclage. Ces projets vont bénéficier au global de 94 millions d’euros sous forme de subventions et d’avances remboursables. Ils devraient participer à «sécuriser une chaîne d’approvisionnement bas carbone et basse empreinte environnementale pour les trois premières gigafactories de batteries» prévues en France. Trois d’entre eux concernent directement les métaux critiques pour les batteries.

Des financements pour la mine de lithium d'Imerys

