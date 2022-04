France: 10e mois de recul du marché auto, les modèles électrifiés prennent la tête

Sur la période janvier-mars, les voitures hybrides essence-électrique et électriques pures sont devenues le premier type de motorisation avec près de 40% des immatriculations de voitures neuves, contre 38,3% pour les modèles à moteur essence classique, selon les données communiquées vendredi par la Plateforme automobile (PFA).

En 2021, l'essence était encore le principal type de motorisation. Le diesel a continué quant à lui sa baisse pour tomber au premier trimestre à 16,5%, avec un plus bas historique de 14% sur le seul mois de mars.

Selon des données AAA Data, la berline Model 3 de Tesla s'est placé en mars en tête du trio des voitures 100% électriques les plus vendues dans l'Hexagone, avec 3.882 exemplaires immatriculés, suivie de la petite Spring de Dacia (Renault), avec 2.111 immatriculations, et de la citadine Peugeot 208 (1.842 voitures), tous les trois des modèles importés.

Les immatriculations globales de voitures neuves en France ont quant à elles diminué de 19,53% en rythme annuel en mars.

Il s'est immatriculé 147.079 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Mars a compté 23 jours ouvrables cette année, comme en 2021.

Sur trois mois, le marché automobile accuse désormais une baisse de 17,3%. Il faut remonter à mai 2021 pour retrouver un mois de croissance, et les incertitudes liées à la guerre en Ukraine et aux pénuries de composants électroniques ne permettent pas encore d'établir une prévision pour 2022, a dit un porte-parole de la PFA.

En 2020, le marché automobile français avait fortement baissé à cause de la pandémie de coronavirus, puis s'était stabilisé (+0,5%) en 2021.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat et Jeep, ont chuté le mois dernier de 29,62% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France décliner de 15,11% en rythme annuel en mars.

